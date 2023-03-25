勞動部25日以包場方式舉辦《做工的人》首場電影欣賞會，邀請工會團體共同欣賞，感謝工會為勞工朋友爭取權益，也讓國人看到電影中傳達勞工努力不服輸的精神！

勞動部政務次長李俊俋表示，勞工一直以來都是我們經濟發展上，最重要的無名英雄，這部電影呈現出工人的辛苦，特別是高空作業勞動者，他們的膽量和勇氣讓人欽佩，展現出做工的人有認命不認輸的樂觀精神，也體現工人在工作環境中，有了互相扶持的夥伴，一起分享及經歷生活中的開心與苦惱，共同為美好將來奮鬥。

另外，李俊俋也強調，勞動部一定和勞工朋友站在一起，絕對會確保勞工朋友勞保和勞退的權益，讓勞工朋友安心的工作。鄭芬芬導演也分享，拍攝《做工的人》讓她足足花了2年時間往返工地，長時間做田野調查，希望能拍出最貼近工人們的生活，傳達工人樂觀堅毅的做工精神。

勞動部邀請工會代表一同觀賞國片《做工的人》，透過電影將勞工的日常工作生活，為子女及家庭努力、打拚的種種情形傳達出來。工會代表看完電影後，表達影片觸動人心引人深思，也希望國人都能注重勞動權益的保障。

勞動部表示，營造「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」的勞動環境，是該部重要的施政重點，讓勞工擁有「更好的勞動力、更佳的勞動生活」會是該部持續努力的施政願景，未來勞動部將會透過各種多元管道傳達勞動觀念，營造更好的勞動環境。