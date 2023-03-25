信義鄉久美國小布農族卓社群學童，由校長田春梅帶領前往仁愛鄉卓社林道良久社遺址尋根；良久社位於南投林區管理處轄內的濁水溪事業區第40、41林班，因此由5位同屬卓社群森林護管員協助引導入山，並將森林生態及自然保育觀念向下扎根。

卓社尋根體現布農族人敬山、畏山及愛山的態度，了解布農族對自然環境的知識及運用，良久社的歷史發展及傳統文化，並學習野外生活技能；學童步行進入良久社遺址後，由耆老傳授部落與原住民歷史課程，原住民土地及生態智慧，登山野營、戶外生活及環境覺察課程等等，夜晚在祖居地遺址野營，與山林及祖靈共眠。

久美國小的師長與家長，期待這群小布農從尋根活動中，體悟原住民愛護山林、敬畏山林的作法，了解良久社與久美部落的淵源及歷史，重新檢視對布農族文化認識及族群認同。

近年來，南投林區管理處積極推動與轄區內各原住民族部落成立共管會、輔導原住民族部落申請社區林業計畫、狩獵自主管理計畫、推動林下經濟與振興原住民部落經濟等，與原住民族建立互信、互賴、互惠的夥伴關係，因此特別指派同為布農族卓社群的埔里工作站5位森林護管員前往協助，也向久美國小學童宣導生態給付及台灣黑熊保育等觀念，並結合布農族常用植物知識解說。

森林護管員黃紹齊表示，很高興能夠帶族人的小朋友回祖居地，讓他們實際體驗族人以前的生活環境，了解祖先對山林、對大自然的敬畏及生活知識，希望能夠一代一代傳下去。