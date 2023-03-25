高雄市長陳其邁（右）致贈打狗亂歌團嚴詠能團長遺孀陳玟勳特製月琴。（柯宗緯翻攝）

英國蘇格蘭愛丁堡市議會凱米·戴伊議長（Cammy Day）今（25）日拜會高雄市長陳其邁，雙方就智慧城市、乾淨能源及城市產業轉型等多元議題交換意見，另也交換合作意向信。身為地主的陳其邁特地送上刻有戴伊畫像的月琴，盼他能時常回憶起高雄。

高市府行國處表示，去年10月透過視訊拜會搭起兩市友誼的橋樑，今天下午市長陳其邁與議長戴伊首度面對面進行實體交流。對於戴伊和訪團貴賓來到高雄，陳其邁表達熱烈歡迎，致詞時更感謝戴伊議長對台灣長期友好，以具體行動力挺台灣。

陳其邁提到，民主自由和人權是台灣和英國共享的價值。尤其，高雄在台灣民主改革中占有重要地位，高雄自我期許不僅要作為保障人權的城市，也要作為淨零轉型的領導城市，相信高雄市會是愛丁堡在亞洲最好的合作夥伴。

戴伊則強調，愛丁堡清楚需要利用科技達成淨零轉型，訪團相當期待參加本次智慧城市論壇，其中淨零排放是因應氣候變遷議題的首要目標，此行也深刻體驗高雄在科技和能源轉型、積極邁向永續智慧城市的決心及發展成果，這也讓他更加肯定高雄與愛丁堡有許多值得合作的面向。

陳其邁和戴伊隨後交換合作意向信，表達對於高雄和愛丁堡發展夥伴關係的共識與期待。兩市盼在智慧城市、淨零碳排及乾淨能源等領域展開實質合作，使高雄與愛丁堡攜手邁向永續發展目標、共創兩市利益。

最後，陳其邁致贈戴伊議長高雄獨有的荔釀、六龜山茶，更特別送上本土創作樂團「打狗亂歌團」團長嚴詠能之遺孀陳玟勳所製作，刻有戴伊議長畫像的月琴，讓戴伊議長作為紀念。

據悉，因為戴伊過去在愛丁堡欣賞過打狗亂歌團的表演，當時嚴詠能邀約戴伊議長至高雄聽他演出，雙方約定在高雄相見。陳其邁感性說，盼戴伊收藏此琴的同時，也能時常回憶起嚴詠能團長及高雄的朋友。