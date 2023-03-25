朝陽科大校長鄭道明（右二）、副校長賴奎魁（左一）與美國州立波特蘭大學榮譽特聘講座教授戴姆（右三）及獲頒傑出校友之第10屆校友總會理事長王志盟（左二）合影。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科大歡慶29周年校慶，行銷與流通管理系及休閒事業管理系學子唱生日快樂歌。（張妍溱攝）

朝陽科技大學25日舉行29周年校慶，學務處課外組首度在校慶舉行大型滑水道競速障礙賽，受到學生歡迎。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科技大學25日舉行29周年校慶，教育部技職副司長柯今尉受邀致詞，肯定朝陽辦學績效。另斥資逾千萬元從海外引進「空中巴士A320」全罩式飛行模擬駕駛機公開亮相；號稱全台最完整、結合航務作業教學模擬駕駛艙，擬真飛行操控儀表，搭載逾180度曲面模擬機，模擬呈現駕駛艙外景物，逼真程度百分百。

朝陽科大校長鄭道明表示，斥資5億成立的航空學院，包括航空機械、飛行與民航人員技術、及今年新設的航空運務系等，吸引學生報考。朝陽飛行與民航人員技術系是全台唯一與國籍航空公司合作提供飛行專業訓練的科系，每位學生最高獲得9萬美金的飛航圓夢獎學金，前景看好。

校方提供學生學習航務相關作業操作與教學使用之硬軟體設備將陸續到位，包括飛航管制模擬塔台及飛航情境模擬教室等，將全力投入培育機務、航務與運務之航空專業人才。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良指出，飛航系將陸續添購各項模擬設施，結合現有基礎簡易型飛行模擬器34套，及固態模擬機教室內的DA40基礎教練飛行訓練模擬機與固態A320模擬機。

盧衍良說，未來總數39套各式模擬機供學生虛擬實境學習，打造專供儀器程序訓練用的B747-400FTD，將升級環境影像系統，成為虛擬實境飛航模擬器，將整合年底完成的「飛航管制模擬教室」使用。

「空中巴士A320」全罩式飛行模擬駕駛機，可設定各種情境狀況，也可結合載重平衡、性能分析、聯管作業、簽派、飛航管制、航空氣象、機坪作業、空側航務管理等課程，讓學生充分融合所學，建立職場環境的觀念。