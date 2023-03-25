台中市2月發生一名高中二年級的男學生疑似遭校方汙衊偷錢、言語霸凌，最終壓力大到走上絕路，昨(24日)教育局將校長、教官等7人調離懲處，事件持續引發討論，對此，新生代女星文雨非除了表達哀悼之意，也揭開自身經歷，直嘆：「我會努力不要成為像他們一樣的大人。」

文雨非在IG限時動態提及求學時期，曾被人看著她的照片指認跟他們在校外打過架，因而被教官叫去痛罵一番，即使她當下矢口否認、又有不在場證明，都未被採信，後來發現的確是誤會一場，教官卻始終沒對她道歉，讓她至今耿耿於懷。

文雨非從自身受害經驗，警示自己不要成為那樣的大人。(圖/文雨非 IG)

幸好文雨非已平安長大，她也以此作為借鏡提醒自己：「努力不要成為像他們一樣的大人」，接著沉痛說道：「我不會感謝他讓我清楚地知道要成為怎樣的大人，因為善良是應該的」，最後替新聞事件中的受害男高中生家屬不捨寫道：「願上帝親自安慰同學的爸媽。」

現年30歲的文雨非曾出演《終極》系列、《萌學園》等戲劇，近來則因參加《全明星運動會》第四季，擄獲不少粉絲，而生活中的文雨非也有好人緣，先前南韓女子天團BLACKPINK來高雄開唱掀起粉紅旋風，她的好友便答應幫忙搶票，讓她如願赴高雄一睹天團風采。

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