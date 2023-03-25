賴清德副總統今出席「第19屆上銀機械碩士論文獎」頒獎典禮致詞時表示，臺灣機械業表現不凡，半導體產業也得到國際社會重視，還有許多隱形冠軍散布在臺灣每一個角落。希望獲獎者對臺灣的未來要有信心，扛起臺灣未來的責任，為臺灣經濟發展共同努力。

賴清德親頒「金質獎」、「銀質獎」及「銅質獎」給獲獎師生，他致詞指出，獲獎代表著所學與所用沒有落差，也讓社會看到同學們未來在自動機械或電機領域的潛力，發展前景可期。

他指出，上銀科技是臺灣機械產業龍頭，有自己的品牌，產品行銷全世界。近幾年來，不僅持續在國際市場上占有一席之地，也布局工業機器人產業，跨足至半導體、綠能、生物科技等，且成功切入歐洲電動車供應鏈。

他說，除了事業有成、熱心公益，獎勵新血、培養人才，更在國小推動STEAM科學人文素養教育，他要代表總統及國家，感謝上銀在臺灣產業發展以及人才培育的貢獻。

賴清德提到，他擔任行政院長任內，推出「投資臺灣三大方案」，協助企業立足臺灣；為能夠行銷全世界、布局全球，政府也積極參加區域經濟，現在已申請加入CPTPP，並積極洽簽21世紀台美貿易倡議，希望在臺美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）基礎上，未來成功簽訂雙邊貿易協定，讓臺灣企業在全球產業鏈重組時能占有一席之地，

賴清德表示，疫情與地緣政治變化重組了全球的產業鏈。目前民主世界非常需要一條值得信賴、又安全的產業鏈，臺灣是民主國家、法治社會，重視智慧財產權，各產業表現都不俗，應該積極團結合作，融入未來世界新的產業鏈，讓經濟發展持續繁榮、壯大。

副總統期盼，未來的臺灣更智慧、更永續、更有韌性，能夠因應淨零轉型、地緣政治衝突等各種挑戰，讓這塊土地的代代子孫都可以過繁榮、幸福的生活，「我們大家一起來」。