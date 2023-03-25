美國前白宮國安顧問歐布萊恩訪台，建議效仿中東歐國家，訓練百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園。《工程師看政治》表示，美國的想法，司馬昭之心，路人皆知。但如果你相信美國這樣的說法，萬一開戰，請自願去海灘守備隊，那裡有搶灘的士兵、轟炸的飛機在等著你，甚至還要設法躲開自己佈的火山地雷。

《工程師看政治》今(25日)在臉書粉專貼文表示，美國白宮前國安顧問歐布萊恩稱，如果台灣有數百萬人會使用AK47步槍，將使中共領重新評估入侵台灣的代價。若打進來，台灣將在各角落、大樓殺敵，保家衛國。該粉專認為，近7年來，軍購預算一再拉升，兵役也被延長，而最大的風險考量，台積電也被移走了幾千人，帶走了先進製程。矽盾也快沒了，但人們好像都還不知道害怕。

該粉專指出，若你是家長，你希望孩子拿筆，還是拿AK47？若你是年輕人，你想在前線感受炮火/子彈的聲音，還是想追求工作/人生成就？若你是學生，你是希望台灣再回到1930前後的戰亂時期，還是想再看到1980年的經濟成長榮景？

粉專點出，美國的想法，就如司馬昭之心，路人皆知。但如果你相信美國這樣的鬼話，那就請身體力行，送孩子進軍隊，志願役簽下去。萬一開戰，請自願去海灘守備隊，那裡有搶灘的士兵、轟炸的飛機在等著你，你還要設法躲開自己佈的火山地雷；若小孩已經出國讀書，麻煩也請召回來當兵，不要只送別人的小孩去死。

粉專接著表示，若做不到，就請珍惜和平。在還能對話的時候，好好對話，只要兩邊不互相仇視，「腰桿挺直」，不要逢美必軟，就能壓縮第三方漁利空間，無論經濟、財產、國際空間，都能找到生存的道路，若從民眾、政黨、到侯選人，都有這樣的觀念，我們才有未來。