電影《盧安達飯店》（Hotel Rwanda）原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）獲盧安達總統卡加米（Paul Kagame）下令減刑，已於當地時間24日深夜被護送到卡達駐盧安達大使官邸，即將返回美國。據報導，這是白宮與盧安達當局斡旋多時的結果，其中卡達政府發揮了關鍵作用。美國總統拜登表示，魯塞薩巴奇納獲釋的結果「令人滿意」，他和魯塞薩巴奇納的家人一樣高興。

美國官員表示，魯塞薩巴奇納於24日午夜前被護送到卡達駐盧安達大使官邸，擁有比利時公民及美國永久居留身分的魯塞薩巴奇納將飛往卡達首都杜哈（Doha），接著再返回美國。盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）指出，與魯塞薩巴奇納一同被定罪的19名共同被告的刑期，是「依據總統命令」減刑。馬柯洛說：「誰都不應對減刑的含意產生錯覺，因為大家一致認為，他們犯下了嚴重罪行，也因此被判有罪。他強調：「依據盧安達法律，減刑並不能免除潛在的定罪。」

不過，馬柯洛也說，盧安達留意到美國政府就此問題發揮具建設性的作用，在對話上創造條件，以及卡達政府提供的協助。《紐約時報》報導，魯塞薩巴奇納獲釋是美國採取數月「靜默外交」（Quiet Diplomacy）的結果。據白宮官員說法，國務卿布林肯去年8月訪問盧安達首都基加利（Kigali）時，就向卡加米直言，魯塞薩巴奇納在獲釋以前，他的囚禁將「持續令人厭煩」。

魯塞薩巴奇納2020年8月在杜拜遭逮，2021年9月經審訊被判25年徒刑。家屬控訴，當局在魯塞薩巴奇納身陷囹圄的939天對他施以酷刑，「我們很欣慰能聽到保羅（魯塞薩巴奇納）獲釋的消息。全家人都希望能快點和他團聚。」拜登也透過聲明表示：「保羅的家人熱切盼著迎接他回國，我同他們為今天的好消息感到歡欣。」

盧安達1962年宣布獨立後，胡圖族與圖西族兩部之間衝突不斷，1994年爆發內戰。當時掌權的胡圖族大肆屠殺圖西族人，於此期間68歲胡圖族的魯塞薩巴奇納在基加利「Mille Collines」飯店擔任經理，將飯店作為避難所，最終拯救1268人幸免於難。

魯塞薩巴奇納1996年移居比利時，在首都布魯塞爾開計程車謀生；直到事蹟被拍成2004年獲奧斯卡金像獎提名的《盧安達飯店》前，他一直過著默默無聞的生活。魯塞薩巴奇納在2005年獲前美國總統小布希頒發「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），日漸公開抨擊盧安達總統卡加米，2018年透過影片呼籲反對黨推動政權更迭，致使當局作出反擊。