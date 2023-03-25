機車維修這樣的價格有合理嗎？一名網友表示，日前騎車途中發現異狀，牽到機車行檢查後發現皮帶亂列，老闆表示換一條1400元，建議連滾珠一起換，共收6500元，讓這名車主當場聽了超傻眼。對此，眾網友也覺得難以接受，留言分享覺得合理的價格區間，不過也有人笑說：「騎進去跟牽進去的價格不同啦」。

原PO在PTT八卦板發文表示，今（25）日騎車途中發現車子突然沒聲音，趕緊牽到附近的機車行檢查，老闆拆看車殼後，發現皮帶斷裂，但假日材料行沒開，要等到周一才能夠更換，一條的價格為1400元，更建議連滾珠一併更換，共收費6500元。而原PO最後僅換了皮帶，也好奇發問：「這樣是太盤嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「一條頂多400的東西，真盤」、「盤！6500是前後組全換價格吧」、「3-4年前換1000元，不會就是給人賺阿XD」、「應該是多打個零啦」、「騎進去跟牽進去價格不同」、「你不要就是自己牽到下一家」、「一直都是趁你病要你命」、「皮帶380+珠400」。

另外，有內行網友指出，一條原廠皮帶的價格大約300元至800元不等，普利珠的價格更是不到100元，而開店營業需要成本，技師也提供了專業技術，維修開價在料錢的2至2.5倍都還算合理，若無法接受，可以嘗試殺價、貨比三家，還有人笑說，「用牽的進去又是不認識的車行，就只能當羊了」。