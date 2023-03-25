吳宗憲下場打麻將。（鄭宜熏攝）

綜藝天王吳宗憲今（25）日出席「健康長壽盃」麻將大賽，問起大女兒吳姍儒（Sandy）日前喜獲麟兒「小初一」，2度當阿公的他表示原本想去醫院探望，但現在醫院仍有管制，遭Sandy無情拒絕說：「你現在敢過來你試試看。」

吳宗憲原本稱Sandy生兒子要包100萬紅包，他昨開心表示紅包已經給了，但金額加碼變雙倍，共包200萬給女兒。Sandy當時因懷孕向主持的《小明星大跟班》告假，回歸時間未定，吳宗憲坦言沒跟女兒一起主持「滿孤單的」，也表示電視台少了Sandy快受不了，喊話：「希望Sandy趕快取代她爸爸，讓爸爸可以去玩別的。」

會期待獨子鹿希派趕快生孩子？吳宗憲吐槽：「鹿希派不要再闖禍就不錯了。」還爆料鹿希派曾說要搬出家裡，結果只是從9樓搬到6樓，且都是他的房子，「75坪比我住的還要大，你這個王八蛋，不是很有志氣要搬出去嗎？」並透露兒子一直都會帶女友回家，但目前單身，強調之前被爆交年紀大他很多的女友是沒有的事。