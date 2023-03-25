修正通過的《菸酒稅法》第7條，行政院已核定自4月1日施行；財政部於今日表示，配合修正發布《菸酒稅稽徵規則》部分條文，未來加熱菸將重量與支數為單位，從重課稅。

財政部表示，《菸害防制法》明定其他菸品以計量單位「重量」或者「支數」來計算菸品健康福利捐，從高課稅。《菸酒稅法》的其他菸品課徵的菸酒稅額則是規定依據每公斤或每千支1590元，從高課徵。

財政部舉例，廠商如果在國內產製經衛幅部核定通過健康風險評估的加熱菸，每千支重量為0.8公斤，那麼若是以千支來算，菸稅即是1590×1(千支)＝1950元；但是以公斤來算，1590元×0.8(公斤)＝1272元，就會以千支為計稅單位；但是反之，但每千支重量如果超過1公斤應以公斤計算即取稅額較高者為計稅單位。其他菸品如粉末的鼻菸、小塊或片狀的嚼菸無法以支為計稅單位，則是以公斤為計稅單位。

財政部表示，廠商若產製加熱式菸品應依《菸害防制法》第7條第1項規定，先向衛福部申請健康風險評估審查，經核定通過後，再向財政部申請新增「其他菸品」產品種類、或設立許可，並等到取得換發的菸製造業許可執照後才可以產製。

若是取得菸進口業許可執照之業者如欲進口加熱菸，應先向衛福部確認該菸品是否業經審查通過，倘未經審查通過，應向該部申請審查並通過後，再辦理進口事宜。

另國內產製加熱菸的廠商應於開始產製前，依《菸酒稅法》第9條規定，向工廠所在地國稅局辦理菸酒稅廠商登記及產品登記，完成前述程序後，才可以開始產製通過健康風險評估審查之加熱菸。

財政部提醒，有意產製或進口加熱菸者，務必於開始產製或進口前，依規定辦理，並誠實申報菸品菸酒稅及菸品健康福利捐，以免權益受損。

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