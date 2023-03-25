瑞銀集團剛確定收購瑞信，歐銀風暴看似趨穩，但市場近來紛紛點名德意志銀行可能是下一家瑞信，其信用違約交換（CDS）急飆，不僅造成歐洲銀行股全面大跌，美國金融業同樣受波及，歐美股市大盤一片綠油油。

德意志銀行在法蘭克福掛牌的股價盤中暴跌逾14％，美國掛牌ADR也大跌逾7％，但歐美兩地股價尾盤跌幅分別縮至8％與3％，顯示市場恐慌趨緩。

加上美財長葉倫又改口說會擔保存款，美股在地區中小型銀行尾盤急漲帶動下，大盤由黑翻紅，道瓊工業指數上漲0.4％，標普5百收高0.6％。周線部份，3大指數全面收紅，道指漲最少達1.2％，那斯達克則大漲1.7％。

由於從美國矽谷銀行、標誌銀行到瑞信等歐美銀行連環爆，市場資金搶進避險資產，紐約黃金期貨價急漲，23日更衝破每盎司2,000美元大關，直逼歷史高檔。紐約期金周五小幅拉回，報1,981美元。

美債同樣是這一波資金避險熱門標的，與價格反向的美債殖利率全面大跳水，10年期券殖利率周五下探3.38％，該指標債率3月初時還高達4.07％，短線總共大跌0.69個百分點，創2020年疫情爆發以來三周期間最大跌點。2年期券殖利率也同步下滑至3.78％。

Navellier & Associates資產管理公司投資長納瓦利爾（Louis Navellier）表示，「市場近來總是有突發的恐慌，今天引爆點換成德意志銀行，好消息是此一恐慌也拉低美債殖利率。」

傑富瑞（Jefferies）全球股票策略主管伍德（Christopher Wood）指出，金價短線急漲代表隨著銀行風暴擴大，市場已認定聯準會（Fed）升息循環即將結束。