高雄大學亞太系教授莊寶鵰指出，透過各種系統的輔助可以減少人力的負擔，提升產能降低成本，更重要的是能夠真正提高企業生產力及顧客滿意度。近2年來，人力短缺的影響加劇，廠商在規劃產線時逐步著重智慧製造及數位轉型的落實執行。（莊寶鵰提供）

高雄大學資管系主任楊書成指出，數位轉型是近年來廣受關注的議題，兩者之間的關係而言，數位轉型比智慧製造更為廣泛，產業範圍也更普及化。（楊書成提供）

TIMTOS（台北國際工具機展）甫落幕，相較於疫情前2019年展覽，今年實體展覽和線上展覽均為參展廠商帶來豐沛的訂單和曝光量。高雄iNiN公司透過數據分析及調查，列出智慧製造關鍵詞在網路搜尋的排名曝光，依序為機械手臂、零點定位、自動倉儲、無人廠房和智能排程等。

過去1年，與智慧製造相關的詞彙，平均每月搜尋量沒有明顯的起伏，例如：機械手臂和智慧製造的搜尋量落在1000～1萬之間。然而，零點定位相較之下是比較新興的配件，大眾對於此項產品比較陌生，儘管平均月搜尋量僅落在10-100之間，但過去3個月內，搜尋量卻一口氣暴增900％，也表示消費者對於這一項產品感到好奇，有興趣進一步了解。

鼎方機械經理陳奕晏表示，「零點定位」是一種快速換模的彈性製造加工模組化系統，運用這套系統可達到換線效益落差4000分鐘和換料效益落差250分鐘的優勢，尤其搭配機械手臂，更可以將效益發揮到最大。

智慧製造投入成本過高，一直是中小企業難以跨越的門檻。國立高雄大學亞太系教授莊寶鵰指出，透過各種系統的輔助可以減少人力的負擔，提升產能降低成本，更重要的是能夠真正提高企業生產力及顧客滿意度。近2年來，人力短缺的影響加劇，廠商在規劃產線時逐步著重智慧製造及數位轉型的落實執行。

在智慧製造的執行過程中，透過各種系統獲得相較以往更多的產線數據，可以進行更精細的分析，並針對分析結果進行製程改良和優化，這就是數位轉型的概念。

國立高雄大學資管系主任楊書成指出，數位轉型是近年來廣受關注的議題，兩者之間的關係而言，數位轉型比智慧製造更為廣泛，產業範圍也更普及化。從Line官方帳號到自動倉儲系統，都屬於數位轉型的一部分。隨著疫情逐步開放，相關議題再次引起討論，可說是產業界未來不可忽視的重要關鍵。

鼎方機械創辦人陳金秋表示，生產成本不斷攀升，金融服務的支援和零點定位搭配機械手臂的引進，是許多中小企業提升生產效率降低成本的重要方法。這對台灣整體產業環境來說是好事，也代表台灣在國際定位上可以更有競爭力，不再只是跟在歐美日後面的小老弟。