高雄天氣熱，但高雄人卻愛吃鍋。全台最大連鎖鍋物品牌「築間幸福鍋物」統計，人口最多的行政區鳳山區是門店最多的一區，近日在鳳山再開出第4家門店，擴大鍋物戰局。業者慶祝開幕，連續14天祭出免費送肉、送海鮮優惠，搶攻饕客荷包。

築間在南台灣經營持續火熱，集團繼去年在岡山區、苓雅區、鼓山區、新興區、左營區、小港區等行政區展店，業績皆開紅盤外，近日在鳳山區紅毛港路再下一城，為鳳山區第4家門店，鳳山也是高雄地區門店最多的行政區，其次為左營及岡山各有2家門店，顯見鳳山人愛吃鍋物的程度爆表。

築間餐飲集團表示，截至2023年2月高雄市民政局統計，鳳山區人口為高雄人口數最多的行政區，超過35萬人，看好高雄第一大行政區的消費力，築間幸福鍋物於鳳山再獵下第4個位於紅毛港路的據點，鳳山人平均1.6天，就有機會走進築間幸福鍋物用餐。另外，高雄地區今年還有大寮及楠梓等據點正積極籌備中，持續佈局南台灣鍋物市場。

「築間幸福鍋物鳳山紅毛港路店」席設42個位子，即日起至4／7凡於官方粉絲頁指定貼文留言，即可免費獲贈肉品／海鮮9選1電子券乙張，鳳山人準備啟動搶肉戰。