111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽，隊史握有UBA女子組最多19冠的文化大學，下半場在王玥媞、郭虹廷進攻端的活躍下，奠定雙位數領先勝機，終場71比61力退台灣師大，文化暌違兩季再闖冠軍賽，與挑戰4連霸的世新大學決戰巔峰。

首節台師大進攻端掌握較高，24比13打下11分領先，第2節文化加強防守，讓台師大出現幾次失誤，王玥媞開節也連搶4分努力帶動團隊氣勢，一步步努力縮小差距，在上半場結束前取得37比36超前。

第3節文化大學持續防守加壓，讓台師大單節僅進帳9分，這節文化得分19比對手多10分，帶著11分優勢進入第4節。

第4節台師大在陳映慈蓮得4分及楊秀琴「四分打」力助下，55比58追到只剩3分差，不過文化仍維持領先位置，並再將領先保險擴大回雙位數，沒讓到手一半的勝利飛走。

文化共5名球員得分雙位數，最終五犯畢業的郭虹廷17分、11籃板，王玥媞14分、10籃板，鄭慧慈12分、12籃板，黃巧鈞14分、4抄截，劉倩伶10分、7籃板；台師大陳靳豫萱獲得全場最高18分，並有8籃板，陳映慈打出17分、14籃板代表作。