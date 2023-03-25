本季 New Breed 新生代品牌秀共選出 3 組潛力設計新秀展演服裝作品，展現新銳設計師的無限創意能量，揮灑蓬勃不息的新臺灣設計力。（趙雙傑攝）

本季 New Breed 新生代品牌秀，邀請2022年登上巴黎 Who’s Next 服裝展的 WENG_Studio，展演服裝作品。（趙雙傑攝）

本季 New Breed 新生代品牌秀，再度邀請連年入選台北時裝周New Breed 新生代品牌秀的魏子淵 WEI.TZU-YUAN，展演服裝作品。（趙雙傑攝）

本季 New Breed 新生代品牌秀，再度邀請連年入選台北時裝周New Breed 新生代品牌秀的魏子淵 WEI.TZU-YUAN，展演服裝作品。（趙雙傑攝）

「New Breed 新生代品牌秀」24日在松山文創園區舉辦，展現新銳設計師的無限創意能量，揮灑蓬勃不息的新台灣設計力。（趙雙傑攝）

「New Breed 新生代品牌秀」24日在松山文創園區舉辦，展現新銳設計師的無限創意能量，揮灑蓬勃不息的新台灣設計力。（趙雙傑攝）

「New Breed 新生代品牌秀」24日在松山文創園區舉辦，展現新銳設計師的無限創意能量，揮灑蓬勃不息的新台灣設計力。（趙雙傑攝）

本季 New Breed 新生代品牌秀，邀請入選台北時裝周 SS23 Young Talent 新鮮秀的ＨＡＮＳＥＮ，展演服裝作品。（趙雙傑攝）

台北時裝周 AW23 日前盛大展開，而邁入第三季的「New Breed 新生代品牌秀」24日在松山文創園區舉辦，本季 New Breed 新生代品牌秀共選出 3 組潛力設計新秀，包括2022 年登上巴黎 Who’s Next 服裝展的 WENG_Studio、入選台北時裝周 SS23 Young Talent 新鮮秀的ＨＡＮＳＥＮ，以及連年入選台北時裝周New Breed 新生代品牌秀的魏子淵 WEI.TZU-YUAN，一起展演服裝作品，展現新銳設計師的無限創意能量，揮灑蓬勃不息的新台灣設計力。

本季 New Breed 新生代品牌風格多元，現場邀請多位名人走秀，共同演譯新生代設計作品之特色，打造精彩跨界合作舞台。同時也邀請《原子少年》人氣團體 VERA 的蔡朕與孟維、藝人加賀美智久TOMO桑、新生代歌手陳華，還有嗆辣網紅泰國娘娘等多位廣受年輕世代歡迎的藝名人出席看秀，以行動力挺臺灣時尚新星，見證他們才華閃耀的時刻。 台北時裝周致力於培養國內時尚新星，除了嚴選具有市場性的實力品牌外，也透過跨界合作吸引更多族群關注，協助台灣新銳服裝設計師曝光，同時更致力於推廣台灣時尚，建造更友善的時尚產業環境，走向更寬廣的時尚舞台。