評審群迪拉胖（左起）、陳星翰及蔡詩芸。（三立提供）

全台唯一嘻哈選秀實境節目三立、MTV《大嘻哈時代2》節目接近總決賽，本集賽制「ROLL CALL 街頭支援」由十二位選手將爭奪八強，而選手們為了生存，廝殺更是激烈，展現出超強實力。為了讓演唱更有看頭，節目同時祭出六組大咖也是最受年輕族群喜歡的歌手一起演出，包括9m88、A-Lin、Karencici、宇宙人、美秀集團、滅火器。選手們首度嘗試跟Live Band、藝人合作，整場錄影讓現場所有人驚呼「就是炸」，而這次也是歌手和樂團的大PK，讓美秀集團主唱狗柏嗆說「沒有要讓其他選手活」，完全展現出要保住自己選手晉級的態度。

這次參加節目錄影，A-Lin表示現在大家聽歌的速度跟喜好，越來越可以接受不同曲風，而她自己從小就開始接觸嘻哈音樂，以前回老家大家都在唱熱狗的歌，許多嘻哈歌曲也是自己的家人放給她聽才知道，原來嘻哈音樂已經是大家都可以接受了。

而這次節目也有選手用原住民語饒舌，雖然很多人不看歌詞會聽不懂，但A-Lin覺得音樂沒有分語言，就像她小時候也不懂英文，但聽到很多嘻哈音樂都是英文版，也覺得很好聽，就會開始關注，就算是不同種語言，用不同曲風都很成立。現在年輕人也更勇敢的表達自己的心聲，更表達自己想要做的事情，不管是音樂或是創作，他們都是用這個出口去抒發，而她也說專輯都會有一些不同的元素在，這次參加《大嘻哈時代2》後，也是希望可以跟更多不同的音樂人合作。

至於9m88也表示自己很喜歡聽HIP HOP，她一直都覺得嘻哈有一個很重要的精神，就是要挑戰一些沒試過的主題、風格的混搭、或是演唱的方式，至於嘻哈如何成為主流？9m88認為主流不是單一因素可以定義，與其想怎麼成為主流，不如多想想還欠缺甚麼東西可以再培養，做自己該做的事情就好。至於如何區分嘻哈跟R＆B？她笑說「很難區分。」因為嘻哈包含很多元素，囊括塗鴉、街舞、DJ等有很多的因素。而9m88的音樂也有一些饒唱，但不會覺得自己就是一個Rapper，要真的認真饒舌可能需要想一下。她也強調音樂都是互相影響，自己很喜歡Kendrick Lamar，也喜歡風格比較R＆B 的Daniel Caesar。

而Karencici 認為現在嘻哈市場，已經慢慢走向主流，雖然與抒情歌還是沒辦法比較，因為華人的文化還是抒情歌比較吃香，但年輕人這一輩聽的東西都很不一樣，她覺得三到五年後一定可以變成主流。對她而言，她願意嘗試任何類型的音樂，因為她覺得音樂沒必要分那麼細，音樂好聽就是好聽！ Karencici也強調國外嘻哈歌手的音樂影響自己很多，她非常喜歡Tyler the Creator：「雖然他的音樂對我來說太重口味了，但是我很喜歡這個人的精神，我覺得他是一個非常自由、有藝術氣息、有自己的想法的人，把做自己這件事做到極致，我也希望可以像他一樣。」