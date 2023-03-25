高雄福華大飯店即日起至9月30日，特別推出「尊享升級Level Up」一泊二食住房專案，每房優惠價6000元。（柯宗緯翻攝）

入住該專案還可享有高空賞景Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛板腱套餐。（柯宗緯翻攝）

全民普發6000元，高雄飯店紛紛祭出「放大術」增值6000元，搶攻國旅市場。高雄福華大飯店特別推出「尊享升級Level Up」一泊二食住房專案，除升等房型，還贈高空賞景A5和牛火鍋套餐，搶攻消費者荷包。

高雄福華大飯店即日起至9月30日，特別推出「尊享升級Level Up」一泊二食住房專案，每房優惠價6000元，可享入住尊爵豪華主管房一晚，還搭贈麗香苑豐盛自助早餐二客、高空賞景Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛板腱套餐（3366元)、七賢吧迎賓飲料暢飲及延後至下午2點退房尊爵禮遇。

業者表示，該專案週六另加價NT$600元、國定假日及七／八月週六入住加價NT$1200元。詳情請洽：07-2307799訂房中心。

此外，高雄福華大飯店各餐廳同步也推出「全民6000享回饋」活動，要搶攻大家的味蕾。即日起~10／6，以現點現做港式點心及廣東熱炒料理聞名的珍珠坊，還有以道地江浙菜系深受饕客喜愛的江南春，皆推出了超值的10人量合菜，原價NT$8800元、優惠價只要NT$6000＋10％元。

喜歡多樣化料理選擇的民眾可選擇麗香苑自助餐，NT$6600元可以買到假日自助午晚餐券10張，再加送一張假日餐券，現賺超過2000元以上。另外還有高空賞景的Smile one精緻涮涮鍋推出四人共享的海陸霸王鍋，活動詳情見高雄福華大飯店官網或洽072307777 訂席中心。

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