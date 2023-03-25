高雄漢來大飯店即日起至3月31日開放預訂「雄超值6000元買一送一」，採限量限時銷售，平日入住兩晚只要6000元。（柯宗緯翻攝）

每房均含兩客自助式早餐。（柯宗緯翻攝）

搶攻政府普發全民6000元商機大餅，高雄漢來大飯店即日起至3月31日開放預訂「雄超值6000元買一送一」，採限量限時銷售，平日入住兩晚只要6000元，每房均含兩客自助式早餐、健身房和露天泳池，另外每人再加贈價值千元三溫暖設施。

漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹表示，高雄上半年演唱會和大型活動接續舉辦，大幅提升高雄旅遊觀光的關注熱度，而配合政府即將普發6000元現金，不僅民眾感到開心，漢來也希望透過加碼推出住一晚送一晚的住房優惠方案，共同帶動疫後高雄觀光的復甦和活絡。

毛玲竹說，因此該專案中也特別規劃可同天入住兩間或連續住宿兩晚的彈性選擇，不論是呼朋引伴打算來場三天兩夜的深度旅遊，或是家族共同出遊都能盡情享受假期。

漢來飯店「雄超值6000元買一送一」銷售日期即日起至3／31，入住日期從4／4~6／30，平日入住兩晚只要6000元，週六或國定假日僅加價2500元，在物價急漲通澎年代，政府普發6000元正好可以免費安排旅程連住兩晚星級飯店，此專案採限量限時銷售，建議可盡快下手訂房。