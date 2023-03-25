iPhone15上市時間以及有何驚喜，眾多果粉引頸期盼。25日，在中國發展高層論壇2023年年會期間，蘋果公司CEO庫克在被中國經濟網問到這個問題時，微笑回應：I can’t tell you that，sorry，thank you。

回顧這幾年iPhone新品的發佈時間，iPhone12於2020年10月14日發佈，iPhone13於2021年9月15日發佈，iPhone14於2022年9月8日發佈。參照蘋果以往的發佈節奏，外界預測iPhone15將於今年9月發佈。