桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利今率團拜會桃園市長張善政並互贈禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利今率團拜會桃園市長張善政並互贈禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利今率團拜會桃園市長張善政並互贈禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利今率團拜會桃園市長張善政並互贈禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利今率團拜會桃園市長張善政，雙方針對新創、青年創業、觀光、吸引國際人才及永續城市規劃等多方面進行討論，期望透過城市治理經驗交流，激發永續及智慧城市的新治理途徑。

張善政說，5年前桃園和法國格勒諾布爾締盟，雙方有很多相似之處，在科技、產業和觀光都有交流，是桃園在歐洲非常重要的合作夥伴。格勒諾布爾是歐洲著名的科技重鎮，而桃園也重視科技，相信雙方未來能有更多科技、綠能及觀光的多面向交流。

法拉利表示，桃園市與格勒諾布爾同為最創新、最前瞻的城市，都很注重科技產業，期盼未來能打造更多雙贏合作方案。另外，格勒諾布爾訪團此行也有和桃園的學術機構深度交流，收穫豐碩，期盼未來桃園市與格勒諾布爾的學生，也能有更多互訪交流的機會。雖然張善政團隊已經認識格勒諾布爾，但還是希望市長率團訪問格勒諾布爾，親自體驗當地的經濟、觀光、環境與產業聚落。

會後，格諾布爾訪團與本府經濟發展局、觀光旅遊局、環境保護局、青年事務局、交通局及桃園大眾捷運股份有限公司等各單位進行深度交流，期望未來雙方交流能更頻繁且更多元。