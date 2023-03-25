為了替新北市泰山區年滿80歲的長輩籌措母親節活動經費，泰山區志工協會今（25）日動員60名志工製作花生，從備料、翻炒、收尾、裁切、納涼、稱重到裝袋外送全不假手他人，整個上午共製作了800包來義賣，共獲得16萬元，加上之前饅頭傳愛活動的收入，讓協會可以順利規畫後續的母親節一日遊，帶長輩去台中新社古堡旅遊。

泰山區志工協會理事長王月惠表示，多年來都在母親節前夕，結合南亞愛心社、新北市歡心關懷協會、泰山區公寓大廈管理協會等，帶長輩到外地旅遊，也鼓勵家人陪同老人家一起出遊。

王月惠說，協會先透過群組，由各會員收集預購數量，再衡量製作的數量，但往往會追加，這次本來預購500包，後來不斷追加，最後增加到800包，參與的志工根據分組各司其職，只為了順利將預購的花生出貨，再用賣得的款項帶長輩出遊，度過溫馨的母親節。

王月惠曾以「饅頭傳愛、麵麵俱到」向社會局申請創新性補助方案，由志工手作饅頭義賣，每包100元，所得再捐給唐氏症等弱勢團體，社會局長張錦麗到場鼓勵，感謝協會長年來集結志工和網絡的愛心單位，共同關懷弱勢。