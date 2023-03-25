阿杜今現身恩師的紀念音樂會。（尤嬿妮攝）

阿杜今現身被粉絲包圍。（尤嬿妮攝）

林秋離紀念音樂會今在台北三創舉行。（尤嬿妮攝）

資深音樂人林秋離去年12月病逝，享壽62歲，他生前創作無數膾炙人口金曲，包括〈哭砂〉、〈謝謝你的愛〉、〈聽海〉及〈曹操〉等歌，更在新加坡挖掘林俊傑（JJ），為JJ音樂路上的大恩人；林秋離的眾親友今（25日）晚間在台北三創舉辦「林秋離紀念音樂會」，愛徒阿杜相隔4年多專程來台參與，而正在香港巡演的JJ無奈因工作不克出席。

林秋離曾任台灣海蝶音樂董事長，當年一手發掘栽培阿杜、林俊傑等音樂人，曾為阿杜創作〈天黑〉、〈一個人住〉等好歌，師徒2人累積深厚革命情感；阿杜昨於音樂會開始前提早現身，場外早已聚集10多名鐵粉等待，阿杜親切地與粉絲們合照後隨即進場，受訪僅表示上一次見到林秋離已是4年前，沒想到這次返台竟與恩師天人永隔；至於師母熊美玲狀況 ，阿杜表示一直有跟她保持聯繫：「她狀況現在算是OK。」

林秋離為人處事低調，家人今遵照他生前習慣，音樂會全程不對外開放，也不接受媒體採訪拍攝，僅邀請約250位至親好友參與，活動全程近2個小時，除了親友致詞緬懷老師，還分別獻唱多首林秋離的作品，現場氣氛溫馨感人。

林秋離與遺孀熊美玲的2個孩子，前幾天也一直很努力練唱，昨特地在音樂會上為父親獻唱〈江南〉一曲，父子3人情深，台下不少親友感動拭淚；而無法趕回台灣的JJ，則提前於24日的香港演唱會上，為恩師彈唱自己最新創作的歌曲〈謝幕〉，歌詞唱著「離愁到底能有多痛，直到心碎了才懂」，字字句句道出內心不捨與思念，盼天上的恩師能聽見。