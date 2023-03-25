為減緩地球暖化與極端氣候變化，中華車（2204）三菱連續五年持續響應「Earth Hour 60+地球一小時」，號召旗下經銷商匯豐汽車、順益汽車所屬全台105間展示中心及123間服務廠，25日晚間8：30起至隔日營業時間，透過關閉銷售及服務據點中不需使用之燈源的行動，共同為地球減碳盡一份心力。

中華車指出，自2019年響應地球一小時活動至今，共減少6,881公斤的碳排放量，以實際行動為減緩地球暖化付出努力。

為達成「2050淨零碳排」目標，中華車表示，希望透過「以大帶小」帶領經銷商與協力廠共同減碳，除於製程營運中持續擴大節電、節水、廢棄物減量等友善環境的優化措施，並以資源共享的方式協助經銷商、協力廠共同推動「節能減碳輔導及補助」、「輔導溫室氣體盤查」及「倡導綠電建置」三大主軸，期望能讓中衛體系循序漸進低碳轉型。

此外，中華車指出，並透過教育訓練將環境永續的觀念與淨零碳排的實務作法宣導至經銷商管理階層及第一線業代，以服務扎根傳遞車主環境永續的觀念。

隨著國際間逐步導入碳關稅等制度，綠色運輸成為減碳必要途徑，中華車表示，已率先導入43台電動菱利廠務車至全台匯豐服務廠，有效減少零件運送之碳排放。

中華車近年來積極研發各式電動化運具，並將於今年推出全新改款中華菱利輕型商用電動車，除續航里程大幅提升、升級支援快充外，在運輸減碳上亦有不錯發表，中華車表示，以菱利五人廂式電動客車為例，每公里較油車減碳153.9g-CO2，如以一年行駛里程26400公里計算，將能減碳4063kg-CO2，相當於年種植338棵樹。