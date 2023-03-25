財政部國庫署表示，本次公債標售限由中央公債交易商參加投標。自103年度起中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額之0.3％，訂為次年度最低得標金額下限。

111年度公債發行金額為新台幣5,201億元，以億元為單位，四捨五入，112年度每一交易商全年競標得標數額不得低於16億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構請委託交易商以交易商名義參加投標。

公債標售，採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。