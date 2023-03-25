奶茶很受台灣人歡迎，然而選錯時段飲用不僅可能導致失眠，也會影響新陳代謝、引發脹氣，甚至導致膚質髮質乾燥。

印度人愛喝茶出了名，尤其奶茶。許多印度人一早起來就喝茶，一天能喝上好幾杯，早晚必喝。《印度快報》（Indian Express）日前報導，印度傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）專家薩瓦利亞（Dixa Bhavsar Savaliya）指出，64%印度人每天喝茶，其中30%以上入夜之後也喝。她提醒，晚上飲茶對健康有負面影響，有些人特別不宜在晚上喝茶。

薩瓦利亞說，茶飲含有咖啡因，醫學證據早已顯示，為確保睡眠品質，就寢前10小時內最好避免攝取咖啡因，這也有助於讓肝臟排毒效果發揮到最大，並維持消化功能運作良好。

薩瓦利亞建議，有以下情況者應避免在晚間喝奶茶：有睡眠障礙或失眠問題、生活充滿焦慮與壓力、皮膚頭髮過度乾燥、體重過輕、想增加體重、食慾不規律、賀爾蒙失調、有便祕或胃部不適問題、有新陳代謝與免疫疾病。此外，想改善皮膚頭髮與腸道健康的人，入夜後最好也別碰茶。

除非是夜間工作、腸胃健康、消化功能良好、睡眠狀況良好、定時用餐、每天喝不到1杯茶的人，否則晚上喝茶應該能免則免。

晚上喝奶茶不僅可能影響睡眠，也可能影響消化功能運作，引發脹氣。（圖／Shutterstock）

印度一名順勢療法醫學與外科（BHMS）營養師郡亨瓦拉（Smriti Jhunjhunwala）也持同樣看法。她指出，茶湯本身沒有壞處，例如廣受喜愛的紅茶富含可防細胞損傷、減緩發炎症狀的抗氧化劑，例如兒茶素、茶黃素、茶紅素，然而茶湯加了牛奶與糖之後，營養成分會出現變化。

她指出，牛奶可減緩茶的丹寧酸產生的苦澀味，糖也有同樣效果，因此許多人喝紅茶都會加奶與糖，然而牛奶會讓茶湯裡的抗氧化劑濃度降低，反倒成了發炎與酸價上升的起因。此外，奶茶會干擾新陳代謝運作並引發脹氣，再者，喝完奶茶如果沒刷牙漱口也影響口腔健康。

除了避免晚上飲茶，郡亨瓦拉建議，再搭配幾個小習慣，能讓喝茶變得更健康。例如：喝奶茶之前要吃一些堅果、葡萄乾或水果，空腹喝茶會影響食慾；加了牛奶之後的茶不要泡太久，以保留抗氧化劑含量；若每天習慣喝三到四杯茶，可用綠茶或花茶替代。