里長集資挺菜農免費送高麗菜，大批民眾排隊領取，每人均開心抱回兩顆高麗菜。（里長王愷提供／陳淑娥台中傳真）

里長集資挺菜農免費送高麗菜，大批民眾排隊領取，每人均開心抱回兩顆高麗菜。（里長王愷提供／陳淑娥台中傳真）

南勢里長王愷集資挺菜農免費送高麗菜，大批民眾排隊領取，每人均開心抱回兩顆高麗菜。（里長王愷提供／陳淑娥台中傳真）

近期高麗菜生產過剩，造成市場價格跌落，為幫助辛苦的農民，台中市沙鹿區多位里長與各單位向農友收購高麗菜，25日下在南勢里南斗宮等4個據點免費發送， 1萬多顆高麗菜，半小時就遭秒殺。有民眾開心說，「免錢的，煮起來卡好呷啦！」

高麗菜是台灣重要農作物之一，近期因生產過剩，造成市場價跌，農民欲哭無淚。南勢里里長王愷號召挺菜農，包括南勢愛心協會楊淇全、南斗宮主委陳朝國、慶安宮主委侯忠言、三鹿保安宮主委陳鴻文、北勢里長陳科求、新九天技藝團長鄭笙傑等均熱情贊助。

主辦人南勢里長王愷說，高麗菜是跟雲林西螺農民購買，今天早上現採1萬多顆，共計1500箱，由3台卡車載抵至台中沙鹿，相當新鮮，很感謝大家熱情贊助，共同集資約20萬元挺農民。

高麗菜免費發送活動今天下午5時開始，時間還沒到，發送地點包括南勢里南斗宮、南勢里慶安宮、三鹿里保安宮、北勢里里長辦公室等4個據點已大排長龍，4地同步發送，半個小時，1萬顆高麗菜就全部送光光了。

一位阿嬤與老伴一起排隊說，每人領2顆，家裡一次就有4顆高麗菜，可以煮好幾餐。林姓婦女表示，今天是上班日，下班立刻趕來，幸好有拿到高麗菜；有阿伯還笑說「免錢的，煮起來卡好呷啦！」只見現場人手拎了2顆高麗菜，都露出開心笑容。

主辦單位指出，高麗菜是一種低卡路里、高纖維和豐富營養的蔬菜，選擇台灣種植的高麗菜，可以確保食品新鮮度和品質，還能支持當地農民。