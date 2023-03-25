現場介紹各種消防救災裝備，以寓教於樂方式，傳達防火防災觀念給所有師生們。(圖／金門縣消防局提供)

金門高中學生親自下場體驗消防員射水救災實務，將各種消防安全知識深植於心。(圖／金門縣消防局提供)

學生也親自體驗學習救護基本技能，強化救護防災能力。(圖／金門縣消防局提供)

金門高中校長許自佑(左)頒發感謝狀予金門縣消防局第一大隊長陳叁奇(右)，感謝他們演練整日的辛勞。(圖／金門縣消防局提供)

為強化金門地區校園師生的防火、防災知識，金城消防分隊結合轄區義勇消防分隊、鳳凰志工隊及防火宣導隊等志工特別於金門高中辦理校園消防體驗活動，內容包含防溺宣導、消防車射水及雲梯車體驗等，利用多元化學習，以寓教於樂方式，期能將最新、最正確的防火防災觀念傳達給所有師生們。

金門縣消防局轄內各消防分隊每年都會針對各級學校規畫校園消防體驗活動，讓國家未來的主人翁在寓教於樂之中，體驗消防人員工作生活的點滴，將各種消防安全知識深植於學生心中。消防局第一大隊長陳叁奇也親自到場關心宣導活動辦理狀況，金門高中校長許自佑更表達了對消防局的感謝，整場活動順利圓滿，全體師生體驗一日消防工作，均熱烈迴響，直呼意猶未盡。

金城消防分隊長蔡智成在這場「校園消防體驗活動」中特別設計了四大關卡，第一關「消防智多星」，著重於防火、防溺及CPR宣導，並讓學生動手製作居家逃生計畫；第二關「濃煙迷宮」，指導學生小火快逃，濃煙關門之觀念，並實際模擬低姿勢逃生；第三關「消防神射手」，介紹消防車各項功能及瞄子射水體驗；第四關「平步青雲」，讓學生了解雲梯車功能並親自搭乘體驗。

本次由金城消防分隊、義勇分隊、鳳凰志工隊及防火宣導隊等志工群們辦理校園消防體驗活動，總計參與師生共計約500人，校長許自佑希望藉由此次活動介紹火災發生緊急應變、闖關宣導，讓每位學生體驗一日消防員大作戰，除讓學生留下深刻印象外、也能強化自我防火及防災觀念。

金門縣消防局第一大隊長陳叁奇表示，宣導社會大眾明瞭且具備防火防災的知識與觀念，已為當前刻不容緩之工作，而對於國家未來主人翁的基礎防災教育，更需重視與關注。

消防局提醒，鑒於清明節將至，鄉親掃墓慎終追遠，都要牢記「四不二記得」口訣：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，讓人人都能有個平安的清明假期。