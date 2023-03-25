前美國國家安全顧問歐布萊恩來台訪問，建議台灣百萬的民眾學會使用AK-47步槍，捍衛家園。前立委蔡正元指出，俄烏戰爭剛爆發時，烏克蘭政府到處發放步槍，要烏克蘭平民百姓持槍保家衛國。但是俄烏戰爭打到現在，什麼時候看過步槍戰爭，反而從頭到尾看到的都是砲彈、炸彈、飛彈。

蔡正元今(25日)在臉書粉專貼文表示，前美國國家安全顧問歐布萊恩現在受雇於GTI，是美國的台獨設立的智庫。而歐布萊恩替台獨智庫設計的政策，竟然是發給台灣數百萬人AK47步槍，怎麼會有這麼幼稚的想法？

蔡正元舉例表示，俄烏戰爭剛爆發時，烏克蘭政府到處發放步槍，要烏克蘭平民百姓持槍保家衛國。但是俄烏戰爭打到現在，什麼時候看過步槍戰爭，從頭到尾都是砲彈、炸彈、飛彈。當看到子彈時，都已經在清理戰場了。

蔡正元質疑，歐布萊恩怎麼不敢建議10萬美軍駐防台灣？歐布萊恩真的以爲民進黨員可以像塔利班一樣率先上前線？