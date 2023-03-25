嘉磐慈善基金會攜手台中西北扶輪社，在植居心靈藝術空間舉辦「超越昨天的自己．心靈彩繪創作展」。(嘉磐慈善基金會提供)

拓展弱勢學童的學習視野，同時也呈現他們的心靈世界，嘉磐慈善基金會攜手台中西北扶輪社，在植居心靈藝術空間舉辦「超越昨天的自己．心靈彩繪創作展」，展出和平區德芙蘭小學和中山兒癌病房「床邊教室」孩童畫作，嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，透過一系列關懷的行動，盼為部落孩子築一條充滿盼望的道路。

「超越昨天的自己．心靈彩繪創作展」展出50幅有故事的心靈作品，盼藉此將非山非市、弱勢孩童純真的美好傳遞到社會的角落，也帶領民眾關注部落孩童與癌症病童，了解他們在艱難的生活中仍渴望幸福並擁抱希望的契機。

魏嘉銘在開幕活動中表示，生命的價值是要與人分享，更體現在為人類的服務與貢獻！嘉磐慈善基金會成立以來積極為弱勢課輔學童拓展學習視野、創造建立自信的舞台，為了讓外界了解偏遠小校的需求，基金會為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，透過廣播的力量，讓更多人了解偏遠小校面臨的挑戰。

教育局長蔣偉民表示，透過畫展，盼讓社會大眾關注部落孩童與癌症病童渴望的幸福，也期待有更多的善心人士透過公益實踐，攜手讓孩子能在美與善的祝福裡開花結果。

德芙蘭小學校長德米．米努說，嘉磐慈善基金會捐贈物資照顧孩子，還透過廣播的力量，讓全台灣聽見部落孩子的需求與動人故事，基金會也啟動募書活動，為部落孩子打造出期待的「魔力閱讀空間」，讓改變命運的心燈被點亮，更透過畫展讓孩子知道藝術無所不在。