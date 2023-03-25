近年來露營風潮崛起，台中市目前有121處露營區，民眾各自挑選合適的場地享受露營樂趣。台中市觀旅局25日表示，台中市轄內共有18處合法露營場，分別為大安濱海樂園露營區、高美溼地、東勢林場、武陵農場、福壽山農場等，呼籲民眾慎選場域，才能輕鬆愜意露營去。

觀旅局長陳美秀指出，交通部於去年7月20日訂定「露營場管理要點」，開放位於農牧用地及林業用地面積未達1公頃者，可以有條件設置申請，並明訂露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區，後續將積極輔導加速露營場業者取得合法登記。

台中市目前共有121處露營場，合法有18處，未合法有103處，未合法的露營場有93處位於農牧及林業用地，約佔未合法總數的90.2％，台中市觀旅局強調，今年及明年將積極輔導符合規定條件露營場合法化。

台中市轄內共18處合法露營場，分別為大安濱海樂園露營區（向海那漾）、高美溼地（蟬說-夕陽漫漫）、中華民國農會休閒綜合農牧場、中正露營區、東昇休閒農場、蜻蜓谷休閒農場、擁葉生態休閒農場、東勢林場、五福畊讀休閒農場。

另外，還有微笑休閒農場、新社蓮園休閒農場、小路休閒農場、新龍崗露營區(公有以學生團體為主)、德瑞森莊園休閒農場（停業中）、柏冷翠休閒農場、武陵農場、福壽山農場、打獵季節露營區等，民眾應選擇合法露營場地，以保障露營安全及自身權益。