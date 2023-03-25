高雄市長陳其邁今（25）日晚間在臉書笑說，壽山動物園的狒狒們，第一時間清點過都沒有脫逃，還露出一副輕鬆耍「狒」的自在樣貌。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁PO出狒狒照片說「曬太陽耍狒」。（柯宗緯翻攝）

桃園近日出現狒狒脫逃，惹得全國「狒狒」揚揚，目前相關單位也正在通緝中。高雄市長陳其邁今（25）日晚間在臉書笑說，壽山動物園的狒狒們，第一時間清點過都沒有脫逃，還露出一副輕鬆耍「狒」的自在樣貌，實在是「狒」到笑。

「牠，嘴角彷彿綻出微笑⋯」陳其邁今在臉書貼出多張壽山動物園的狒狒們的照片，像是「長鬃狒狒狒心擺了個pose」、「曬太陽耍狒」、「狒力擠進鏡頭內」、「花狒不少時間享受這chill的午後」，引發不少網友熱議，還釣出高市議員黃捷說冷笑話「市長知道為什麼狒狒不會跑到國道上嗎？因為國道有收狒站」，陳其邁也回應「真的狒到笑了」。

陳其邁並提到第一時間清點過都沒有脫逃，而狒狒們還露出一副輕鬆耍「狒」的自在樣貌，「不信？快來壽山動物園和我見面，感受夠狒的姿態！」他也宣導，在路上遇到狒狒或獼猴該怎麼辦？教大家「防身三招」：保持距離、避免直視、遠離並通報1999處置。

最後他不忘為即將到來的兒童節連假宣傳壽山動物園，4月1日～4月5日全台12歲以下兒童免費入園 ，開放時間為9時至傍晚5時，民眾可至線上預約訂票系統，註冊後預約入園時段 https://kh-zoo.kcg.gov.tw。