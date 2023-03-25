阿龐（中）。（民視提供）

《綜藝大集合》日前來到彰化竹塘，一開場胡瓜竟然不見了，一位陌生大哥站在Ｃ位還帶著藝人們一起開場，並充滿自信地告訴大家是今天的主要主持人，正當阿翔想繼續問時，他卻把「助理」請了出來，而登場的人卻是穿著工作人員制服的胡瓜，看著胡瓜被當助理使喚拿出名產，超搞笑畫面笑翻眾人，原來陌生大哥是竹塘鄉的鄉長蔡碩任，還帶了竹塘三白，白雞蛋、白米和洋香菇來要送幸福給鄉親們，節目團隊推廣在地農產品不遺餘力，讓觀眾們知道在地之美。

其中接胡瓜帶著一行人來到木棉花道散步，路途中看到了休耕的農田，製作團隊設計新遊戲「泥巴我灌醉」，初賽考驗參賽者的運氣，猜拳贏的人要用頭撞破泥巴裡的氣球，最快撞破三顆的取得晉級資格，過程中可以看到阿龐與其他參賽者不顧形象投撞泥巴中氣球，阿龐把臉埋在泥巴中撞破氣球，滿頭滿臉泥巴的阿龐大喊：「清明節快到了，我好像在泥土看到我阿公。」

敬業的精神讓胡瓜大力讚賞，並要其他人與之學習。胡瓜就派出了郭忠祐作為藝人代表與竹塘代表的鄉長，進行木樁上的PK，比賽開始，兩人互不相讓展現超強腰力與平衡感，最後郭忠祐不敵在地鄉長的全力反攻，慘烈地重摔進泥巴田裡，讓觀眾看得熱血沸騰歡呼聲不斷，讓全場也笑聲不斷。