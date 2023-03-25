有「香江第一美人」封號的港星關之琳，息影多年依舊是許多人心目中的女神，有過2段婚姻的她，60歲感情狀態還是相當受關注；關之琳昔日曾說「男人要找養眼的」，近日有路人看展時巧遇關之琳，還發現她身邊有一位斯文又高大的小鮮肉，兩人互動頻繁也令外界好奇兩人真實關係。

最近在香港舉辦的巴塞爾藝術展，吸引許多明星和名人前往朝聖，昨（24日）有網友分享在展場碰到關之琳，本來只是和朋友合照，沒想到關之琳意外入鏡；許多人從照片中發現關之琳身旁，還有一名高大又打扮帥氣的鮮肉，讓她看起來格外嬌小。

關之琳被發現身邊有鮮肉陪伴，兩人關係引起網友熱議。（圖／摘自微博）

關之琳過去有過2段婚姻，儘管60歲了樣貌和身材都維持得相當好，穿搭簡約時尚，在人群中總是特別耀眼；網友們分析與關之琳看展的鮮肉，和近年關之琳深夜現身KTV圍繞的鮮肉們不同，但都有共通特點，都是年輕帥哥，也讓不少人羨慕關之琳的魅力。

先前關之琳上節目曾被問，「找男朋友是不是一定要帥的？」她當下秒回「當然」，還說男人不管是醜還是帥，都可能會花心，那幹麼不找個好看的，起碼自己養眼」；當時網友也熱議關之琳找男朋友的標準，「一是帥，二要有自己的工作，三要有內涵」，還直言3條件都具備的人沒那麼容易。