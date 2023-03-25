2023桃園彩色海芋季4月1日起將於大園區溪海休閒農業區登場，桃園市長張善政（中）今日到場宣傳，他也表示若要送花給妻子，他會選擇「代表愛情」的顏色。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

高5.5米、寬16米、長20米的主花區「青鳥。芋守」。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園大園彩色海芋季4月1日登場，今年為歷年來規模最大，邀請民眾來桃園賞花、踏青。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市2023彩色海芋季將於4月1日連假首日在大園區溪海休閒農業區登場，今年種植8萬株彩色海芋、2萬株百合與18萬株在地草花。桃園市長張善政今到場宣傳，並表示大園為「國門機場後花園」，這次海芋季為歷年來規模最大一場，正式坐實此稱號，邀請民眾連假期間來桃園欣賞繽紛花田。被問及想送妻子的花朵顏色，張善政則說「代表愛情」的顏色。

張善政表示，桃園有「草花王國」之稱，種植花草面積超過120公頃，每年產值約4億5千萬元，而大園為桃園機場的後花園，同時也是台灣重要花卉產區，更展現桃園重要的休閒農業產業特色，今年海芋季活動範圍也延伸至鄰近的灌子埤，並提供接駁車往返溪海休區在地農場。

張善政提到，為推廣桃園農特產，這次動員桃園13個行政區的農會，集中展售各區特色產品，民眾只要到展區就能把桃園所有農特產品一網打盡，當成伴手禮帶回家。另談及若要送花給妻子張琦雅，會選擇什麼顏色？張善政則展現浪漫性格說，他會送「代表愛情」的顏色。

農業局長陳冠義說明，彩色海芋季以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」與「奇幻的尋覓」3大主軸策展。繽紛花田以綺麗的海芋為主題打造，更以「綺芋」為題規畫7大裝置，其中包括高5.5米、寬16米、長20米主花區「青鳥。芋守」，並設計一座「許願噴泉」，結合水舞表演的裝置藝術。此外更透過LINE實境解謎、智慧語音導覽及電子集章進行闖關解謎，帶來截然不同的遊玩樂趣。

陳冠義說，活動期間如逢假日，還會推出專屬節目「花舞精靈」，引進樂園式的遊園踩街表演，並規畫闖關、野餐日、DJ廣播體驗、DIY手作體驗和周邊農場農事體驗，另有音樂下午茶及街頭藝人展演，亮點不間斷。

桃園市議會議長邱奕勝也提到，大園推廣彩色海芋多年，感謝溪海休閒農業發展協會、地方民代、市府與區公所努力，相信最後豐碩成果，會讓大園彩色海芋成為桃園重要特色。