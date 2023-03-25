2019年成功募集5萬份連署、在德國議會替台灣發聲的海洋生物學家Michael Kreuzberg博士，25日出席在東港高中舉辦的「SDGs教育國際沙龍：與青年學子對話」講座。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

2019年成功募集5萬份連署、在德國議會替台灣發聲的海洋生物學家Michael Kreuzberg博士，25日出席在東港高中舉辦的「SDGs教育國際沙龍：與青年學子對話」講座，與60餘名高中學子全英文對談國際議題，他鼓勵學生要聽從自己內心的聲音。

東港高中指出，在教育處長劉育忠的指導下，今年的「SDGs教育國際沙龍：與青年學子對話」講座在校內的賈宓圖書館登場，總共有東港、大同、枋寮等3所高中的學生60餘人參加，與德國海洋生物學家Michael Kreuzberg博士、暖暖客廳X ESG公民大學創辦人王瑜君博士、以及大美國際文化創辦人蔡佩伶等人，進行一場全英文講座。

會中，MK博士提到他曾在2018年參訪台灣，他說，在那次的旅途中，台灣美好的人、事、物讓他愛上了這塊土地，但他也感慨為什麼台灣這麼好、卻在國際地位上一直受到打壓？

為此，他回到德國之後，他決定為台灣做點什麼，最後他選擇用連署方式將台灣議題送進德國議會。他說，在德國任何人都可以向「請願委員會」提出訴求，而規則是必須至少有5萬人連署才能提交德國議會討論。

MK博士笑說，他沒想到竟然在短短的時間內，很快就達到5萬人的連署支持，也因為他這次的行動，台灣議題正式登上德國國會討論，雖然當下並沒有很明確的結果，在2021年德國國會投票通過加強與台灣關係的決議案。

同學們聽MK博士的分享聽得津津有味，也十分踴躍地提問，同學們提出各類的問題，希望能從MK博士的回答更加認識國際社會與環境永續等相關議題，最後MK博士也跟年輕的學子們分享如何參加NGO的經驗，也鼓勵大家多多參與，並勉勵大家要聽從自己內心的聲音，做自己、追求目標、尊重他人。