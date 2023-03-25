黃柏翰與主持人Lulu大變絲巾魔術。（翻攝自《綜藝大熱門》YouTube）

陳漢典與吳婕安（元元）大秀情意。（翻攝自《綜藝大熱門》YouTube）

鬼才魔術師黃柏翰日前上《綜藝大熱門》，主持人吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典與來賓林莎、吳婕安（元元）全程驚呼連連，直呼太神奇，吳宗憲更稱讚黃柏翰是「魔術界的林俊傑」，相當帥氣有型，給予高度評價。

節目上，黃柏翰邀Lulu一起變魔術，把一條簡單的絲巾為媒介，以絲巾譬喻成人生會面臨到的打結難關，將在魔術師的巧手之下，把看似打不開的結，一一解開。Lulu親手打的繩節竟然黃伯翰被以不可思議的方式取下來，巧妙的手法，更讓Lulu張大嘴巴，直呼不可思議。

黃柏翰更當起月老，現場搓合主持人陳漢典與吳婕安（元元），兩人透過愛心撲克牌，節目中大秀情意。在眾人的注視之下，主持人陳漢典僅透過肩膀碰觸以及飛吻，竟然將一直握在手上的愛心牌，直接變到元元手上。讓現場所有來賓以及觀眾親眼目睹到了精湛的魔術技巧，驚呼不已。

《命運之約》將於3月29日到3月31日、4月5日至4月8日火熱加場。