桃園地院。(蔡依珍攝)

陳姓男子去年1月2日到67歲謝姓友人家作客，雙方酒後談及家務事，陳男不滿謝男批評自己妻子，一氣之下竟持園藝鏟打死謝姓友人，桃園地院依殺人罪判處無期徒刑，民事近日再判賠家屬922萬餘元。

陳姓男子以每月1500元代價承租謝姓男子住家隔壁的鐵皮屋安身，去年1月2日傍晚，謝男獨自一人在家，邀請陳男到家中喝酒聊天，酒酣耳熱之際，2人談到家務事，因謝男多講了幾句陳妻的不是，引發陳男不滿，一怒之下拿起一旁園藝鏟重擊謝男頭部數下，直到晚間謝男的妻兒返家，發現現場血跡斑斑，謝男血流滿面無意識，趕緊送醫，仍因傷重宣告不治。

陳男辯稱是不滿謝男說他老婆壞話，甚至說他老婆在他入監服刑期間被人輪暴，一時氣憤才會持門口的園藝鏟攻擊，強調如果要殺人早就跑了。桃園地院認為他犯後態度不佳，依殺人罪判處無期徒刑。

謝男妻子和4名子女打民事官司求償，陳男兩手一攤稱沒錢，法官認為，陳男傷害謝男妻小甚鉅，審酌謝男死亡時的男性平均餘命及桃園地檢署犯罪被害人保護協會已發補償金，酌減金額判賠922萬餘元。