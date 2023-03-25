台灣因人口稠密、交通繁忙，發生交通事故時有所聞。交通事故不僅可能危及生命，在高速的衝擊下亦有可能造成肢體骨折、神經血管損傷及大面積的傷口。其中又以下肢的創傷對患者的活動能力和功能影響最為嚴重，如下肢骨折、骨盆骨折甚至肢體分離（創傷性截肢）等，經常需要住院及接受進一步手術治療。

●骨盆骨折

一般而言需要非常大的外力才會破壞骨盆的穩定性，因此骨盆骨折合併有其他器官系統損傷，或其他部位骨折的情況並不少見。而嚴重的骨盆骨折也會伴隨大量的出血，嚴重可能會引起休克及生命危險。因此骨盆骨折的處理方式首先是穩定生命跡象，如呼吸道的確保、出血控制及神經學與意識狀態評估等。嚴重的出血可能會採用血管栓塞、骨折外固定或者新型的主動脈復甦性血管內球囊閉合術（Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta, REBOA）加以控制。骨盆骨折併有關節面骨折或關節不穩定的情況，俟生命徵象較為穩定後，可再進行後續的骨折手術以減緩疼痛，並恢復行動力。

●創傷性截肢

嚴重的事故可能引起患肢分離，此時通常會合併有開放性傷口、骨折、神經血管損傷等情形。一些特定情況仍有機會採取肢體保留／重建的手術方式，然而患肢經接合後，一般仍預期會有一定程度的功能減損，也要觀察後續是否有感染及癒合不良的情況，因此經常需要分階段治療。一些嚴重的肢體損傷重建成功的機會較低，如輾壓傷、大面積的皮膚／肌肉損傷、廣泛的神經血管損傷、嚴重的開放性骨折，或者具有大量骨損失的粉碎性骨折、腔室症候群等情況。此時會選擇將輾壓的肢體截肢以減輕出血、控制感染並減少併發症等，屬於一種挽救生命的必要措施。

●下肢骨折的治療原則

下肢承擔全身的重量，一旦受傷，往往無法步行及活動，因此除非身體狀況不適合手術，絕大多數的下肢骨折需要手術加以復位及固定。一些少數的下肢骨折可能可以採用非手術的方式加以治療，如未移位或輕微移位的趾骨、蹠骨骨折等。另外在治療上我們也會使用繃帶、副木、石膏或輔具加以固定，避免骨折處的移動以減輕疼痛。一旦骨折，也應避免接受推拿或整骨之治療，以免造成患肢進一步移位。另外患處應採冰敷、抬高等方式以減輕患處的腫脹，醫師也會開立口服藥物以緩解症狀。

●下肢／骨盆骨折的手術治療

手術治療一般為「復位及固定手術」，意即以骨科器械將移位的骨折復位後再使用固定器加以固定。除了較為緊急或一些特殊的臨床情況（如開放性骨折、創傷性截肢等）可能會使用骨骼外固定器外，大多數的骨折復位後仍多選擇以內固定的方式加以固定，例如鋼釘、鋼板、髓內釘等，目前有健保給付內固定骨材或自費骨材可以選擇。下肢／骨盆因具有承重的功能，一般而言需要較高的固定強度。一些較為單純或穩定的骨折，採用健保醫材仍可能有不錯的治療的效果，但若是鄰近關節面的骨折、粉碎性骨折、骨質疏鬆引起的脆弱性骨折，選擇固定強度較高的固定器，對於骨質癒合、早期復健及活動較有助益，此時選擇自費醫材的效益較大。

現今因醫療科技進步，已有許多不同的新醫材及手術方式可供選擇。以骨盆骨折為例，移位較為嚴重、不穩定及影響關節的骨折復位後可選用互鎖式鋼板固定，而移位較為輕微的骨盆骨折則可採用微創方式，使用中空加壓螺釘加以固定。採用微創手術方式具有傷口小及恢復快的優勢，並能達到減輕疼痛、骨折固定及早期下床活動的效果。

接受骨折復位及固定手術後，除了適當的傷口照護減少感染的機會外，也要遵循醫囑避免過早的負重或劇烈活動，適當的復健亦有助於關節的活動、減少患處腫脹及恢復行動力。下肢骨折依不同部位有著不同的手術方式及治療方針，因此若意外受傷骨折，骨科醫師可提供個人化的專業建議，醫病合作才能達到最佳的治療效果。

下肢創傷如下肢骨折、骨盆骨折、創傷性截肢等均容易影響活動能力和功能，大多數情況需要住院及手術治療，以減輕疼痛並回復功能與活動力。惟下肢創傷的處理方式依部位及嚴重程度，治療方針有所不同，需要與骨科醫師討論個人化的治療計畫。現行新的醫療科技及手術方式也更加進步，亦有助於下肢創傷早期的癒合與恢復。