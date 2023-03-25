中天綜合台《小明星大跟班》下周一（27日）播出「你到底說夠了沒有？一句話惹怒年輕人排行榜」主題，黃豪平表示最怕碰到會亂點鴛鴦譜的長輩，「我爸媽從來沒講過這句話，因為他們也一直覺得我是Gay，但我最怕親戚雞婆，覺得你比較適合誰。」

他分享在家族聚會上發生的尷尬情況，表示有次帶當時女友回去，有親戚就直接講說「怎麼不是楊小黎」，還嫌她太瘦沒福氣，如果像楊小黎就很好，「搞得我前女友還質疑我是不是跟楊小黎有一腿。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。