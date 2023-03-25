王品澔身穿HANSEN品牌服飾於臺北時裝週New Breed新生代品牌秀走秀。（臺北時裝週提供）

新生代男神王品澔因參與《全明星運動會》而人氣爆紅，24日他於2023秋冬臺北時裝週「New Breed新生代品牌秀」上以模特兒的身份登上伸展台，消息一出也有不少粉絲在秀場外圍等候他的出席，可見其人氣；上季以觀秀嘉賓身份出席的他直言看完之後有點技癢，「我在準備的時候都不會特別緊張，但等到看到（後台）電視螢幕、伸展台才開始有點緊張。」睽違一年多再度走上伸展台，他先謙虛自評今天的表現70分，但隨後補充在自信方面他自評90分，「今天應該還是享受大於緊張，享受大家目光都在我身上的感覺。」而他也透露自己今年年底前會有新作跟大家見面，請大家多多期待。

HANSEN。（臺北時裝週提供）

HANSEN。（臺北時裝週提供）

WENG_Studio。（臺北時裝週提供）

WENG_Studio。（臺北時裝週提供）

此次王品澔穿上新銳設計師郭恆生的服裝，上季入選Young Talent新鮮秀的他，此次帶著同名品牌「HANSEN」登上新生代品牌秀的舞台，此次他以在輔大研究所撰寫的論文為基礎，探討台灣多元文化的起源，發現台灣服裝在日據時期起，服裝風格最為兼容並蓄，故以當時的舊照片為靈感推出以「和」為題的18套作品，服裝整體廓形上運用漢人傳統的旗袍、馬褂，柔和日本的和服、西裝剪裁，如將旗袍融入和服的刺繡、西式襯衫搭配馬跨、以日本中山裝制服改造的長裙等，另外也有許多融入當代美學的單品，如褶皺針織外套整體廓型與現代人美學更加貼近，不過在細節處仍以和服刺繡、在客家服飾上常見的傳統織紋抖，根據設計師的考究發現這些織紋帶有許多祝福的意義，因此也特別將之縫製於服裝內裡當中。

WEI-TZU.YUAN。（臺北時裝週提供）

WEI-TZU.YUAN。（臺北時裝週提供）

設計師翁子俊首度亮相於臺北時裝週上，其同名品牌「WENG_Studio」於 2021年在米蘭創立，本季則以以1961年經典電影《Breakfast at Tiffany’s》，服裝線條簡潔優雅，包含日常私服、晚裝等。

WEI-TZU.YUAN魏子淵2023秋冬以「超越自身靈格」為題，運用寶特瓶回收再製的面料製作，以繩結為主軸，另外秀上也攜手曾獲世界氣球比賽第3名洪璽皓製作大秀上的造型面具。