高雄市美濃區長鍾炳光，踏入社會後因交際應酬讓體重直升120公斤，造成膝關節疼痛難耐。（林雅惠攝）

誰說小時候胖不是胖，從小就被叫「大胖仔」的高雄市美濃區長鍾炳光，踏入社會後交際應酬多使得體重不斷上升，最高飆升至120公斤，造成膝關節疼痛難耐，讓他決定減重實施縮胃外科微創手術，術後半年至今瘦了47公斤，他表示，不僅關節不再疼痛，肥胖造成的生活困擾也一掃而空。

61歲鍾炳光表示，從小他的身材就是胖胖的，原本以為小時候胖不是胖，期待長大後變成纖瘦型男，沒想到，出社會工作後，交際應酬多又沒時間運動，吃的時間總比動的多，出社會30多年就胖達114公斤，更一路飆升到120公斤，肥胖也讓他的健康亮起紅燈。

他說，為了瘦身，第一次嘗試了朋友推薦的用代餐減重方式，約3個月瘦了7公斤，但因職務關係，應酬不斷且越來越多，代餐已無法讓他體重持續下降，因此他放棄該方法，由於生活及飲食習慣不變，體重飆升到120公斤，身體開始出現膝關節疼痛，求診骨科將近一年，症狀卻時好時壞，醫生建議，唯有減重，才能改善膝關節疼痛問題。

正在思索如何減重時，鍾炳光遇見一位親友，看見這位過去胖胖的親友，身材變得纖細如型男般，好奇下一問，得知他去做近年最夯的纖體減重外科微創手術，鍾炳光為了維持良好生活品質，於是鼓起勇氣去義大醫院掛門診，由醫師先評估身體狀況，再聽取建議，最後決定選擇這方法，讓自己煥然一新。

鍾炳光說，他實施縮胃腸繞道手術，住院3天，手術90分鐘，很快的順利出院，術後變得小口進食，起初非常不習慣，飲食只能一小口一小口進食，不能像以前大口大口吃，剛開始很不習慣，幾天後，慢慢習慣，體重一天一天往下掉，身體負擔也越來越少，瘦了15公斤左右，腳走路真的不痛了，術後兩星期左右三高的藥也沒吃了。

他說，以前爬樓梯膝蓋會痛，現在已經不痛了，最明顯的是，剪腳指甲雙手不會再打架，也已經有人叫她型男，讓他開心極了。