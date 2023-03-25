中國國家主席習近平高調訪俄後，美國總統拜登也展開延宕已久的加拿大行，這是20年來再有美國總統於非峰會期間留宿加國。據拜登與加國總理杜魯道24日發表的聯合聲明，美加在台灣議題的立場不變，重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮至關重要。

拜登並在記者會上調侃中俄關係，他說：「十年來中俄舉行40場會談，你們看看中國對俄國做了什麼承諾？」拜登強調自己不對中俄掉以輕心，但對於中俄結盟「我認為我們誇大了」。

拜登與杜魯道在當地時間24日上午11時20分正式會面，隨後舉行擴大雙邊會談。拜登下午在國會發表演說時，數度獲加國國會議員起立鼓掌。當他矢言加國「永遠能夠指望美國」時，全場更響起歡呼。在記者會上兩人發表聯合聲明，稱美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，鼓勵和平解決兩岸議題。

聲明並指中國對國際秩序構成嚴峻的長期挑戰，包括經濟脅迫、非市場政策與實踐，以及侵犯人權等破壞性行為。美加將持續合作，打擊外來勢力對國內社會的干預，展現雙方共享的民主價值。聲明提到，在氣候變遷等議題上值得與中國合作，但仍將確保美加能在公平的競爭環境中與中國有效競爭。

在加強全球同盟部分，拜登與杜魯道譴責俄國對烏克蘭的軍事入侵，並誓言將持續讓俄國付出經濟代價。拜登在記者會上提到，他相信中國在戰爭報發後，尚未運交武器給俄國。他說：「過去3個月以來，我一直聽取消息⋯⋯他們還沒這麼做。這不是說他們不會提供，而是還沒提供。」

有記者提問中俄結盟的重要性為何，拜登與帶嘲諷說道：「十十年來中俄舉行40場會談，你們看看中國對俄國做了什麼承諾？在經濟上？」記者回答：「他們的貿易額增加了。」拜登說：「與什麼相比？」他強調：「我不對中國掉以輕心，也不對俄國掉以輕心，但我認為我們誇大了。」

在美加經貿方面，杜魯道表示，兩國將合作推動跨境半導體製造走廊，IBM和加國率先簽署一項協議，擴大先進半導體封裝的國內研究與發展。根據聯合聲明，美加將分別挹注5000萬美元（約新台幣15.2億元）、2.5億加幣（約新台幣55億元）投資半導體。