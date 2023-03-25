一隻來路不明的狒狒逃脫兩周多，今（25日）上午傳出在楊梅區發現狒狒蹤跡，甚至還私闖民宅，引發全台關注，對此，女星李蒨蓉想起國中時老家後面的修車工廠，也養了一隻紅毛猩猩，還會表演特技，她跟朋友都有看過，更曾在跟猩猩互動的過程中雨傘被搶走，帶給她一段難忘的兒時回憶。

李蒨蓉表示大安區老家後方的巷弄，有人在修車廠養了隻紅毛猩猩，某次上學之前，她帶了顆橘子去交朋友，沒想到紅毛猩猩當場在她面前表演特技，一隻手吊在籠子欄杆，另一隻手只靠單手剝橘子皮，輕鬆不費力，更令她看傻眼的是，紅毛猩猩吃完整顆橘子後，竟將橘子籽全藏在嘴唇下緣處，最後才一次吐出來。

看到這麼有趣的一幕，李蒨蓉放學後更帶著兩個同學來看，結果猩猩看到這麼多訪客非常興奮，透過籠子單手跟他們玩拔河，試圖把她們的雨傘搶走，力氣相當大，於是雨傘只好留給猩猩當紀念品。自那天起，李蒨蓉常去看猩猩，直呼：「根本就是動物園免費門票+親身互動」，然而不知隔了多久，現場只剩下一個大鐵籠，讓她內心非常失落，「兒時的我不懂，也許當時紅毛猩猩被接去更好的地方，能有妥善照顧。」

話鋒一轉，李蒨蓉提及現代人為了滿足私慾，飼養「非家庭寵物」卻沒有專業的飼養方式與環境，尤其養牠們用來做生意更不可取，「光是我為了養一匹狼犬，在城市裡就有諸多不便」，隨後強調：「有些動物就是不適合養在家裡！像我常常強吻、強抱我們家的狗，老公就罵我，把自己的快樂建築在牠的痛苦上」，最後李蒨蓉也提及希望在外流浪的狒狒已被平安捕獲，並期盼人類能夠對地球萬物更加尊重。