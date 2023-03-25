前立委郭正亮。（資料照片）

對於前總統馬英九將赴大陸祭祖被質疑親中，前立委郭正亮認為，這樣才好，這樣才不會一面倒，剛好凸顯台灣有平衡的力量，不會變成第二個烏克蘭；台灣如果只有親美，就準備打仗了，不是嗎？

前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，此舉也引爆藍綠兩黨的關注；而總統蔡英文月底也預計出訪我中美洲友邦國家與過境美國。

前立委郭正亮在《新聞大白話》表示，蔡英文的行程，坦白講是突然宣布的，事先哪有預期到她3月29日去美國？大家原本預期是8月去巴拉圭。所以這次行程感覺是為了處理跟麥卡錫碰面，因為邦交國要過境外交很容易安排，所以這比較像是臨時起意。

郭正亮認為，馬英九去中國大陸，蔡英文去美國，剛好凸顯台灣有平衡的力量，這反而是好事，向國際凸顯台灣不會變成第二個烏克蘭。

至於日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為馬英九訪問中國大陸，好像是在向全世界宣布，台灣不僅有「親美派」，也有「親中派」。對此，郭正亮也直言，這樣才好，這樣才不會一面倒，台灣如果只有親美的行程，就準備打仗了，不是嗎？