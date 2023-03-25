物盡其用到極致！有女子在一處路旁發現1輛機車特別吸睛，走近一看發現該機車防風手把套特別不一樣，該手把套是將用完的洗衣精補充包，經過一番DIY之後，重新賦予生命變成手把套；對此網友一見也笑翻「防風防水 還會香香的..壞了也不心疼」、「手可以一直殺菌」。

一名女子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，有輛機車其「手把套」與眾不同，仔細一看原來是將洗衣精的補充包，經過DIY之後便成了手把套；由於外表特別吸睛，也讓原PO拍下分享在網上，並在貼文寫下「生活智慧王」。

女子在路邊發現用洗衣精補充包DIY製作而成的防風手把套，分享在網路上也笑翻一票網友表示「環保獎得主」。（翻攝自臉書路上觀察學院/網友林小姐提供）

網友一見照片笑歪，並紛紛留言表示「真的是物盡其用到極致，真的是不給個讚不行」、「我們好像白花錢了，這個才是真正的DIY之王」、「Good ideal！而且還殺菌過的」、「這台車主一定是阿嬤」、「伸進去手都是滑的」、「手可以一直殺菌」、「順便洗手！手還會香香的喔」、「環保獎得主」、「防風防水 還會香香的..壞了也不心疼」。

另外也有網友歪樓提供其他「激省」的DIY手把套素材「用洋芋片的袋子應該會更好，騎再久都不會餓肚子」、「個人看過可樂果版本」、「洋芋片的不好嗎？放個幾片在裡面，等紅綠燈時還可以解解饞」。