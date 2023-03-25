王柏傑歷時3天拍攝《疫起》手術戲。（CATCHPLAY提供）

王柏傑在新片《疫起》中飾演胸腔外科醫生，預告中的一句台詞「爸爸要等病人好了之後才可以離開呀」，讓人熱淚盈眶，他坦言，在錄音室配音時，自己也是落下了男兒淚。談起在片中最困難的戲，王柏傑直呼那場「手術戲」是他這輩子沒遇過的拍攝經驗，因為劇情是為染疫的病患開刀，全程得穿著特殊覆膜防護衣（兔寶寶裝）拍攝，真實呈現疫情下為了杜絕開刀護理人員病毒傳染風險的情境。

該場戲歷時3天拍攝，每天全副武裝親自上陣拍攝超過12小時的王柏傑，一下戲脫掉衣服幾乎「汗如雨下」，他說：「那幾天一穿上防護衣，從頭到腳馬上開始飆汗，就算拍攝現場室內有空調也完全感覺不到，長時間悶著身體拍攝全身都溼透了，但還是要專注把戲演好，又是這麼重要的手術戲，真的非常不容易！」也因為這場手術拍攝經驗而感受到真實疫情下醫護人員的辛苦，他感嘆：「我們只有3天的手術戲，但這些層層包覆的裝備卻是一線醫護每天的日常，醫護人員真的辛苦了。」

導演林君陽透露，使演員由內而外地散發出角色氛圍的關鍵，是將場面包含醫院的實景、現場的醫生護士以及所有的病人都作到寫實感，如此一來演員來到拍攝現場時，才能馬上進入他們的角色及正確的狀態，「拍攝這場手術戲，王柏傑必須穿上多層防護衣，而在他著裝完畢後，馬上就進入夏正醫生必須面臨搶救眼前病患以及與病毒正面接觸的犧牲與為難，同時還必須熟練演出操作複雜的手術，這場戲真的非常困難！」

《疫起》將於4月14日正式上映。