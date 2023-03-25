2名男子和1名女子當街起衝突，情緒一度失控，對現場多輛停靠的機車洩憤。（民眾提供）

新北市板橋一名女子因摩托車遭有心人士破壞，儀表板硬生生被敲碎，疑似報案後被警方冷處理，氣得向議員葉元之陳情，稱派出所員警以「監視器畫面非常模糊，我們盡量了」回覆，當天甚至沒拿到三聯單，要求3位嫌疑人賠償。

據了解，事發地點鄰近板橋雙十路一段，監視器畫面拍下，清晨5點左右，2名男子和1名女子當街起衝突，情緒一度失控，對現場多輛停靠的機車洩憤，然後揚長而去；被害車主發現儀表板玻璃明顯碎裂，隨即通報轄內埔墘派出所員警處理。

海山分局表示，當時民眾表示欲先返家，再決定是否提告，所以沒有拿到案件證明單。

議員葉元之表示，大多數民眾沒有經驗，根本搞不清楚什麼是報案三聯單，百姓因為相信警察才會報警，站在被害人的角度，可能也是當下員警的處理態度讓人感覺不快，有三聯單才會入案，希望往後類似事件警方能再更積極處理。

警方補充，目前有持續指派同仁調閱監視器影像，明天上午可能先聯繫被害人至派出所作筆錄。