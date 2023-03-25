就算已經到2023年，婆媳問題依舊是家家戶戶最難解的題，就有一名網友表示，自己朋友跟婆婆鬧到撕破臉，斷絕關係，多年後婆婆主動聯繫，但媳婦得知原因後，立刻封鎖號碼，網友看到也都力挺。

網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，朋友當年被婆婆罵到撕破臉，就此斷絕聯絡，過了多年後，婆婆突然主動來了聯繫，原以為是婆婆悔改，想要修復2人關係，才會來電。

未料朋友從親友周遭聽到說法，才知道原來婆婆年紀大，行動不便，又因為女兒都已出嫁成家立業，家中無人可做家事，於是就想到這個多年前決裂的媳婦，希望她可以回去煮飯、打掃。

原PO說，朋友知道婆婆目的後，立刻封鎖了號碼，詢問「這樣會太無情嗎？」，網友看到一面倒力挺媳婦：「請問老公是死了還是裝死？自己媽媽自己顧啊」、「自作孽不可活」、「不只封鎖還要刪除」、「不封鎖對不起自己啊」、「當年撕破臉就會被罵無情了，何苦現在還要在乎」、「寧可被罵翻也不要委屈自己」、「想要被服侍，就乖乖花錢請傭人」。