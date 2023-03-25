近來個資外洩、網路詐騙頻傳，台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、總召邱臣遠、幹事長張其祿、立法委員陳琬惠今（25）日舉行「資安及國安，資安防護暨個資保護對策」公聽會，邱會前受訪時批評，面對境外假訊息攻擊、詐騙、個資外洩問題，蔡總統與數位大臣唐鳳完全束手無策。

邱臣遠指出，「資安即國安」是蔡總統數位發展部的口號，台灣身處於地緣政治高度風響的情況，承受對岸的假訊息、網路詐騙的情形非常嚴重，影響到國人相關權益，台灣被戲稱為詐騙之島，並不是國人所樂見的，尤其是網路上兜售國人個資，只要花15萬就可以拿到2300萬人的個資，這樣的情形更是讓人不寒而慄。

他直言，數發部兩個工作重點，資通訊安全保護、數位產業發展都沒做好，唐鳳都沒有做好，面對境外假訊息攻擊、詐騙、個資外洩問題，蔡總統與數位大臣唐鳳完全束手無策。

張其祿指出，有數發部之後，數位安全完全沒有精進，從數發部建立之前，當時有實名制、三倍券、五倍券，不知道已經遺漏多少資訊，即將要發6000元，系統又要登入身分證字號、帳號、健保卡號，這些資訊又要留存在政府一段期間，過去政府斑斑可考的不良劣跡，都沒有把相關資料蒐存整理好，甚至造成洩密，真的很難相信這次發6000元能有效管控。

賴香伶表示，最近有非常多簡訊網頁看似是政府的平台，其實是詐騙集團做準備工作，數發部、NCC要加強介入調查，不要造成受害事件，如健保資料因為機關內人謀不臧被賣出去，造成資安漏洞。

賴香伶表示，行政院的資安防護不能造成漏洞，特別是發放6000元，雙證件的登錄上都擔心資安外洩，行政院副院長鄭文燦昨天說，明年2月份以後刪除，而之前實聯制沒有做到監督刪除的動作，有處分機關嗎？有檢討不會再發生嗎？鄭文燦是資安長要出來面對、上緊發條。

立委陳琬惠指出，最近公部門和企業都傳出個資外洩，即使政務委員密集聯繫開會，但目前跨部會合作效果仍不彰，要有效抑止相關詐騙案件再發生，需要落實跨部會平台整合，尤其立法院剛通過普發6000元，許多長輩擔憂資安問題，必須再加強資安防護宣導。